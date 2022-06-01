Каталог компаний
Katapult
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Katapult Зарплаты

Зарплата Katapult варьируется от $44,428 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $214,200 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Katapult. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Менеджер по работе с данными
$214K
Специалист по данным
$197K
Продуктовый дизайнер
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Инженер-программист
$44.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Katapult — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $214,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Katapult составляет $148,255.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Katapult не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • Facebook
  • SoFi
  • Tesla
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы