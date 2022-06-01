Справочник компаний
KAR Global
KAR Global Зарплаты

Диапазон зарплат KAR Global варьируется от $73,365 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $225,120 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. KAR Global. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Median $115K
Менеджер по продукту
Median $96.4K
Специалист по данным
$101K

Специалист по информационным технологиям
$73.4K
Дизайнер продукта
$116K
Руководитель отдела разработки
$225K
Технический руководитель программы
$141K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у KAR Global је Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $225,120. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у KAR Global је $115,000.

Другие ресурсы