Kaizengaming
Kaizengaming Зарплаты

Диапазон зарплат Kaizengaming варьируется от $16,841 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $66,984 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $59.9K

Фронтенд-инженер

Дизайнер продукта
$16.8K
Аналитик по кибербезопасности
$18.8K

Руководитель отдела разработки
$67K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Kaizengaming, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $66,984. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Kaizengaming, составляет $39,343.

