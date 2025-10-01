Каталог компаний
Kairos Power
  • Зарплаты
  • Инженер-механик

  • Все зарплаты Инженер-механик

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Инженер-механик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in San Francisco Bay Area в Kairos Power составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Kairos Power. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Общая сумма в год
$150K
Уровень
Senior Engineer 1
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Kairos Power?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Kairos Power in San Francisco Bay Area составляет $159,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kairos Power для позиции Инженер-механик in San Francisco Bay Area составляет $105,000.

