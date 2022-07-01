JW Player Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат JW Player варьируется от $78,712 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $321,600 для Развитие бизнеса на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. JW Player. Последнее обновление: 8/16/2025

$160K

Развитие бизнеса
$322K
Специалист по данным
$86K
Маркетинг
$84.6K

Дизайнер продукта
$128K
Менеджер по продукту
$164K
Рекрутер
$104K
Продажи
$271K
Инженер-программист
$78.7K
Руководитель отдела разработки
$204K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в JW Player, — это Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $321,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в JW Player, составляет $128,380.

