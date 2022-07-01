Каталог компаний
Jvion
    • О компании

    A leading healthcare AI company, Jvion offers a range of clinical AI applications that prevent avoidable harm, optimize utilization, improve health outcomes, and lower the cost of care.

    http://www.jvion.com
    Веб-сайт
    2011
    Год основания
    150
    Количество сотрудников
    $10M-$50M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

