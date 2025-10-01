Каталог компаний
Justworks
Justworks Инженер-программист Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in New York City Area в Justworks составляет $193K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Justworks. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$193K
Уровень
L5
Оклад
$190K
Stock (/yr)
$3K
Бонус
$0
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Justworks?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Justworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.25% ежемесячно)

  • 40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (3.33% ежемесячно)

  • 40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ГОД 1

30%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Justworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Justworks in New York City Area составляет $222,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Justworks для позиции Инженер-программист in New York City Area составляет $185,000.

