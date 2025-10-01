В Justworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

5 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 5.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 1.25 % ежемесячно )

40 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 3.33 % ежемесячно )