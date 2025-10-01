Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in New York City Area в Justworks составляет $200K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Justworks. Последнее обновление: 10/1/2025
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
5%
ГОД 1
15%
ГОД 2
40%
ГОД 3
40%
ГОД 4
В Justworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
5% переходит в собственность в 1st-ГОД (5.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.25% ежемесячно)
40% переходит в собственность в 3rd-ГОД (3.33% ежемесячно)
40% переходит в собственность в 4th-ГОД (3.33% ежемесячно)
10%
ГОД 1
30%
ГОД 2
30%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В Justworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)
30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.50% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.50% ежемесячно)
30% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.50% ежемесячно)
