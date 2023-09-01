Jumia Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Jumia варьируется от $11,940 общей компенсации в год для Менеджер проектов в нижнем диапазоне до $33,232 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jumia. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $23.5K
Продуктовый менеджер
$33.2K
Менеджер проектов
$11.9K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Jumia — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $33,232. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jumia составляет $23,546.

