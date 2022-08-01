Каталог компаний
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Зарплаты

Зарплата Jumbo Interactive варьируется от $70,794 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $96,938 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jumbo Interactive. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$78.3K
Продуктовый менеджер
$90.9K
Инженер-программист
$70.8K

Менеджер по разработке ПО
$96.9K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Jumbo Interactive is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,938. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jumbo Interactive is $84,621.

