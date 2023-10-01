Каталог компаний
Julius Baer
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Julius Baer Зарплаты

Зарплата Julius Baer варьируется от $45,074 общей компенсации в год для Инвестиционный банкир в нижнем диапазоне до $213,714 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Julius Baer. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $162K

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
$47.7K
ИТ-специалист
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Инвестиционный банкир
$45.1K
Менеджер проектов
$167K
Менеджер по разработке ПО
$214K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Julius Baer is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,714. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Julius Baer is $164,568.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Julius Baer не найдены

Похожие компании

  • Intuit
  • Stripe
  • Apple
  • Facebook
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы