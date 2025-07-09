JSW Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата JSW варьируется от $9,738 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $99,500 для Инженер-программист в верхнем диапазоне.

$160K

Административный помощник
$9.7K
Инженер-программист
$99.5K
Менеджер по разработке ПО
$93.4K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в JSW — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $99,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в JSW составляет $93,419.

