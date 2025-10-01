Компенсация Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Johnson & Johnson составляет от $197K за year для 24 до $265K за year для 30. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $190K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
