Компенсация Инженер-программист in New York City Area в Johnson & Johnson составляет от $81.6K за year для 23 до $116K за year для 24. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $95K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
