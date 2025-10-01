Компенсация Инженер-программист in Ireland в Johnson & Johnson составляет €73.4K за year для 24. Медианный yearный компенсационный пакет in Ireland составляет €74.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
