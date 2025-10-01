Каталог компаний
Johnson & Johnson
Компенсация Инженер-программист in Haifa Metro в Johnson & Johnson составляет ₪472K за year для 23. Медианный yearный компенсационный пакет in Haifa Metro составляет ₪472K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
Software Engineer(Начальный уровень)
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
Senior Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
Lead Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
₪560K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Johnson & Johnson?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Системный инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Johnson & Johnson in Haifa Metro составляет ₪530,364 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Johnson & Johnson для позиции Инженер-программист in Haifa Metro составляет ₪432,334.

Другие ресурсы