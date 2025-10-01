Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in New York City Area в Johnson & Johnson составляет $250K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Общая сумма в год
$250K
Уровень
31
Оклад
$250K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Johnson & Johnson?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в Johnson & Johnson in New York City Area составляет $352,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Johnson & Johnson для позиции Продуктовый менеджер in New York City Area составляет $146,000.

Другие ресурсы