Johnson & Johnson Инженер-механик Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Инженер-механик in San Francisco Bay Area в Johnson & Johnson составляет от $117K за year для 23 до $305K за year для 30. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $175K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Johnson & Johnson?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area составляет $304,608 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Johnson & Johnson для позиции Инженер-механик in San Francisco Bay Area составляет $200,000.

