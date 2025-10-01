Компенсация Инженер-механик in San Francisco Bay Area в Johnson & Johnson составляет от $117K за year для 23 до $305K за year для 30. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $175K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
