Johnson & Johnson Инженер-механик Зарплаты в Greater Los Angeles Area

Компенсация Инженер-механик in Greater Los Angeles Area в Johnson & Johnson составляет $88.3K за year для 23. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Los Angeles Area составляет $128K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 5 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Johnson & Johnson?

Включенные должности

Предложить новую должность

Quality Engineer

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-механик at Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $217,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Инженер-механик role in Greater Los Angeles Area is $128,000.

