Компенсация Специалист по данным in New York City Area в Johnson & Johnson составляет от $92.4K за year для 23 до $232K за year для 30. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $220K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Johnson & Johnson. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
