Jockey
Jockey Зарплаты

Зарплата Jockey варьируется от $89,550 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $100,500 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jockey. Последнее обновление: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Маркетинговые операции
$89.6K
Программный инженер
$101K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Jockey — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $100,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jockey составляет $95,025.

Другие ресурсы

