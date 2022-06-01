Каталог компаний
Jockey International
Jockey International Зарплаты

Зарплата Jockey International варьируется от $54,725 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $59,496 для Аналитик данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jockey International. Последнее обновление: 11/26/2025

Аналитик данных
$59.5K
Программный инженер
$54.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Jockey International — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $59,496. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jockey International составляет $57,111.

