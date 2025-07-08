Каталог компаний
Jocata Financial Advisory And Technology
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Jocata Financial Advisory And Technology Зарплаты

Медианная зарплата Jocata Financial Advisory And Technology составляет $7,646 для Аналитик данных . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Jocata Financial Advisory And Technology. Последнее обновление: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Аналитик данных
$7.6K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Jocata Financial Advisory And Technology — Аналитик данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $7,646. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jocata Financial Advisory And Technology составляет $7,646.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Jocata Financial Advisory And Technology не найдены

Похожие компании

  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jocata-financial-advisory-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.