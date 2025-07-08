Каталог компаний
JobLeads Зарплаты

Медианная зарплата JobLeads составляет $29,332 для Программный инженер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников JobLeads. Последнее обновление: 11/26/2025

Программный инженер
$29.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в JobLeads — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $29,332. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в JobLeads составляет $29,332.

