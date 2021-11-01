Javis Зарплаты

Каталог компаний
Javis
Зарплата Javis варьируется от $12,363 общей компенсации в год для Менеджер по разработке ПО в нижнем диапазоне до $223,875 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Javis. Последнее обновление: 10/21/2025

Продуктовый менеджер
$48.8K
Инженер-программист
$224K
Менеджер по разработке ПО
$12.4K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Javis — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Javis составляет $48,825.

