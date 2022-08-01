Каталог компаний
January Technologies
January Technologies Зарплаты

Зарплата January Technologies варьируется от $142,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $310,545 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников January Technologies. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $142K
Управление персоналом
Median $241K
Кадровые операции
$281K

Менеджер по разработке ПО
$311K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в January Technologies — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $310,545. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в January Technologies составляет $261,200.

