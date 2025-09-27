Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in United Kingdom в Jaguar Land Rover составляет £54.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Jaguar Land Rover. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£54.9K
Уровень
-
Оклад
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Jaguar Land Rover?

£122K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Jaguar Land Rover in United Kingdom составляет £67,041 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jaguar Land Rover для позиции Специалист по данным in United Kingdom составляет £53,194.

Другие ресурсы