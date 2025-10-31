Средняя общая компенсация Бухгалтер in United States в Jacksonville Transportation Authority составляет от $62.3K до $90.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Jacksonville Transportation Authority. Последнее обновление: 10/31/2025
Средняя общая компенсация
Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!