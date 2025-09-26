Каталог компаний
Jackson National Life Insurance Company
Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в Jackson National Life Insurance Company составляет от $64K до $93.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Jackson National Life Insurance Company. Последнее обновление: 9/26/2025

Средняя общая компенсация

$73.5K - $83.7K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Jackson National Life Insurance Company?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Jackson National Life Insurance Company in United States составляет $93,220 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Jackson National Life Insurance Company для позиции Аналитик данных in United States составляет $63,990.

