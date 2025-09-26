Компенсация Инженер-программист in Taiwan в Jabil составляет от NT$1.25M за year для Software Engineer II до NT$1.63M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Taiwan составляет NT$1.4M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Jabil. Последнее обновление: 9/26/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
