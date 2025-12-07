Каталог компаний
IUNU
IUNU Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in United States в IUNU составляет от $94.1K до $129K за year.

Какие карьерные уровни в IUNU?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в IUNU in United States составляет $128,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IUNU для позиции Программный инженер in United States составляет $94,080.

