Itau
Itau Зарплаты

Зарплата Itau варьируется от $6,378 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $80,277 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Itau. Последнее обновление: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Программный инженер
Median $36.7K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Инженер данных

Дата-сайентист
Median $33.9K
Менеджер по разработке ПО
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
Продукт-менеджер
Median $36.4K
Аналитик данных
Median $16.6K
Архитектор решений
Median $50.5K
Бизнес-аналитик
$16.6K
Менеджер по анализу данных
$80.3K
Финансовый аналитик
$54K
Управление персоналом
$17.7K
Маркетинг
$20.5K
Продукт-дизайнер
$6.4K
Программный менеджер
$33.7K
Проектный менеджер
$33.7K
Аналитик по кибербезопасности
$31.6K
Менеджер технических программ
$38.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Itau — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $80,277. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Itau составляет $33,820.

