IPG Photonics
Средняя общая компенсация Бухгалтер in United States в IPG Photonics составляет от $168K до $234K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IPG Photonics. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$180K - $212K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$168K$180K$212K$234K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в IPG Photonics?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бухгалтер в IPG Photonics in United States составляет $233,684 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IPG Photonics для позиции Бухгалтер in United States составляет $167,773.

