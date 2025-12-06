Каталог компаний
IPE Global Юридический отдел Зарплаты

Средняя общая компенсация Юридический отдел in India в IPE Global составляет от ₹311K до ₹442K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах IPE Global. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$4K - $4.8K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$3.5K$4K$4.8K$5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Юридический отдел в IPE Global in India составляет ₹441,846 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IPE Global для позиции Юридический отдел in India составляет ₹311,214.

