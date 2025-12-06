Каталог компаний
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in Canada в InVivo Biosystems составляет от CA$122K до CA$177K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах InVivo Biosystems. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$101K - $117K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$88.7K$101K$117K$129K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в InVivo Biosystems?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в InVivo Biosystems in Canada составляет CA$177,067 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в InVivo Biosystems для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$122,013.

