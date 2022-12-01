Справочник компаний
Investec
Investec Зарплаты

Диапазон зарплат Investec варьируется от $21,164 в общей компенсации в год для Инвестиционный банкир на нижнем конце до $158,746 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Investec. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Аналитик данных
$72.4K
Специалист по данным
$92.4K
Инвестиционный банкир
$21.2K

Маркетинг
$125K
Дизайнер продукта
$65.2K
Руководитель проекта
$42.2K
Инженер-программист
$81K
Руководитель отдела разработки
$159K
Архитектор решений
$53.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Investec, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $158,746. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Investec, составляет $72,417.

Другие ресурсы