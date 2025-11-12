Каталог компаний
Intuit Full-Stack разработчик Зарплаты в Greater Bengaluru

Компенсация Full-Stack разработчик in Greater Bengaluru в Intuit составляет от ₹3.06M за year для Software Engineer 1 до ₹9.88M за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹5.05M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intuit. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer 1
(Начальный уровень)
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Intuit RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Full-Stack разработчик в Intuit in Greater Bengaluru составляет ₹10,857,907 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intuit для позиции Full-Stack разработчик in Greater Bengaluru составляет ₹5,075,006.

