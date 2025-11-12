Компенсация Backend-разработчик in San Francisco Bay Area в Intuit составляет от $155K за year для Software Engineer 1 до $534K за year для Senior Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $265K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intuit. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)