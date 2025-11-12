Компенсация UX-дизайнер in San Francisco Bay Area в Intuit составляет от $128K за year для Product Designer 1 до $337K за year для Principal Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $274K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intuit. Последнее обновление: 11/12/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intuit RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)