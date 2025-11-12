Каталог компаний
Intuit
  • Продукт-дизайнер

  • UX-дизайнер

  • Israel

Intuit UX-дизайнер Зарплаты в Israel

Медианный компенсационный пакет UX-дизайнер in Israel в Intuit составляет ₪620K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intuit. Последнее обновление: 11/12/2025

Медианный пакет
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Общая сумма в год
₪620K
Уровень
Staff Product Designer
Оклад
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Бонус
₪64.4K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Intuit RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-дизайнер в Intuit in Israel составляет ₪765,793 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intuit для позиции UX-дизайнер in Israel составляет ₪534,745.

Другие ресурсы