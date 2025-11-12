Каталог компаний
Компенсация UX-дизайнер in United States в Intuit составляет от $128K за year для Product Designer 1 до $384K за year для Principal Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $235K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intuit. Последнее обновление: 11/12/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
Посмотреть 2 Больше уровней
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Intuit RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для UX-дизайнер в Intuit in United States составляет $414,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intuit для позиции UX-дизайнер in United States составляет $247,250.

