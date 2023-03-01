Intesa Sanpaolo Зарплаты

Справочник компаний
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Диапазон зарплат Intesa Sanpaolo варьируется от $15,558 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $93,254 для Архитектор решений на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Intesa Sanpaolo. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $47.7K

Бэкенд-инженер

Финансовый аналитик
$15.6K
Отдел кадров
$81.1K

Руководитель проекта
$85.7K
Аналитик по кибербезопасности
$80.1K
Архитектор решений
$93.3K
Технический писатель
$39.8K
FAQ

The highest paying role reported at Intesa Sanpaolo is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $93,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intesa Sanpaolo is $80,056.

Другие ресурсы