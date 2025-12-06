Каталог компаний
InterWell Health
Средняя общая компенсация Дата-сайентист in United States в InterWell Health составляет от $154K до $223K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах InterWell Health. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$174K - $203K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$154K$174K$203K$223K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в InterWell Health?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в InterWell Health in United States составляет $223,125 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в InterWell Health для позиции Дата-сайентист in United States составляет $153,750.

Другие ресурсы

