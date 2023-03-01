Interac Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Interac варьируется от $54,953 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $100,269 для Аналитик по кибербезопасности на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Interac. Последнее обновление: 8/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $87.1K
Менеджер по продукту
Median $60K
Специалист по данным
$65.4K

Специалист по информационным технологиям
$55K
Менеджер программы
$81.1K
Аналитик по кибербезопасности
$100K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Interac је Аналитик по кибербезопасности at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $100,269. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Interac је $73,280.

