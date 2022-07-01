Справочник компаний
IntelyCare
Работаете здесь? Заявить о своей компании

IntelyCare Зарплаты

Диапазон зарплат IntelyCare варьируется от $100,500 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $197,010 для Руководитель отдела науки о данных на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. IntelyCare. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $148K
Руководитель отдела науки о данных
$197K
Специалист по данным
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Руководитель дизайна продукта
$182K
Менеджер по продукту
$116K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at IntelyCare is Руководитель отдела науки о данных at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $197,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelyCare is $148,000.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для IntelyCare

Связанные компании

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы