Intellum Зарплаты

Зарплата Intellum варьируется от $99,615 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $182,408 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Intellum. Последнее обновление: 11/25/2025

Продукт-менеджер
$182K
Программный инженер
$99.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Intellum — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $182,408. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intellum составляет $141,011.

Другие ресурсы

