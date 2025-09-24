Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Intelliswift Software составляет ₹495K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Intelliswift Software. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Общая сумма в год
₹495K
Уровень
Associate Software Engineer
Оклад
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹10.2K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Intelliswift Software?

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Инженер-программист katika Intelliswift Software in India kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa ₹3,696,658. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Intelliswift Software kwa jukumu la Инженер-программист in India ni ₹484,669.

