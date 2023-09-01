intelliHR Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата intelliHR варьируется от $84,948 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $162,505 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников intelliHR. Последнее обновление: 11/25/2025

Программный инженер
$84.9K
Менеджер по разработке ПО
$163K
Самая высокооплачиваемая позиция в intelliHR — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,505. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в intelliHR составляет $123,726.

