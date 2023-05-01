Каталог компаний
IntelliBoard
Работаете здесь? Подтвердить компанию

IntelliBoard Зарплаты

Зарплата IntelliBoard варьируется от $39,800 общей компенсации в год для Инженер по продажам в нижнем диапазоне до $45,900 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников IntelliBoard. Последнее обновление: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер по продажам
$39.8K
Архитектор решений
$45.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в IntelliBoard — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $45,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в IntelliBoard составляет $42,850.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в IntelliBoard не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Dropbox
  • Databricks
  • Google
  • SoFi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelliboard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.