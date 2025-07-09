Справочник компаний
Intellias
Intellias Зарплаты

Диапазон зарплат Intellias варьируется от $15,288 в общей компенсации в год для Маркетинг на нижнем конце до $95,574 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Intellias. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $60K

Бэкенд-инженер

Бизнес-аналитик
$65.8K
Аналитик данных
$35K

Инженер по аппаратному обеспечению
$63.6K
Специалист по информационным технологиям
$77.6K
Маркетинг
$15.3K
Руководитель проекта
$40.1K
Руководитель отдела разработки
$95.6K
Архитектор решений
$82.3K
Технический руководитель программы
$67.3K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Intellias est Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $95,574. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Intellias est de $64,683.

